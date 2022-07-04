Турецкая партия развернула кампанию по выходу страны из НАТО

Кампания «Выйдем из НАТО», инициированная партией «Ватан», с первого же дня вызвала большой интерес у граждан. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в газете Aydinlik со ссылкой на руководителей партии «Родина» (Vatan).

Ранее, 2 июля, «РИА Новости» сообщали о том, что партия «Родина» намерена предложить правительству страны выйти из НАТО. По словам руководителя партии Догу Перинчек, политика против альянса важна для экономического будущего Турции.

Aydinlik отмечает, что кампания «Выйдем из НАТО» была встречена с интересом со стороны всех слоев общества. Акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях.

Также в сообщении говорится о том, что поддержка кампании отражает требования людей.

По словам представителя партии «Родина» в Стамбуле Джема Дикмена, кампания начата по всей стране. «Требование покинуть НАТО — это требование турецкого народа», — подчеркнул он.

Дикмен отметил, что турецкий народ видит в НАТО врага.

«НАТО, которое пытается расшириться за счет Швеции, Украины и Финляндии, на самом деле расширяется в собственную могилу», — отметил Джем Дикмен.

Он обратил внимание на экономическое положение Турции и отсутствие у стран НАТО энергоресурсов. «Энергия находится в нашей географии, у наших соседей», — считает он.

По его мнению, просьба Турции о выходе из НАТО проложит путь к хорошим отношениям с соседями и позволит преодолеть экономические трудности, в которых они находятся.

Vatan не представлена в парламенте Турции, однако активно участвует в политической жизни страны и выступает за тесные отношения Анкары с евразийским пространством и призывает Анкару признать Крым российским.

28 июня стало известно о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению к альянсу.