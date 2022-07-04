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Турецкая партия развернула кампанию по выходу страны из НАТО

Aydınlık: турецкая партия «Родина» развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО
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Фото: Global Look Press/Florian Gaertner/photothek.de vi
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Кампания «Выйдем из НАТО», инициированная партией «Ватан», с первого же дня вызвала большой интерес у граждан. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в газете Aydinlik со ссылкой на руководителей партии «Родина» (Vatan).

Ранее, 2 июля, «РИА Новости» сообщали о том, что партия «Родина» намерена предложить правительству страны выйти из НАТО. По словам руководителя партии Догу Перинчек, политика против альянса важна для экономического будущего Турции.

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Aydinlik отмечает, что кампания «Выйдем из НАТО» была встречена с интересом со стороны всех слоев общества. Акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях.

Также в сообщении говорится о том, что поддержка кампании отражает требования людей.

По словам представителя партии «Родина» в Стамбуле Джема Дикмена, кампания начата по всей стране. «Требование покинуть НАТО — это требование турецкого народа», — подчеркнул он.

Дикмен отметил, что турецкий народ видит в НАТО врага.

«НАТО, которое пытается расшириться за счет Швеции, Украины и Финляндии, на самом деле расширяется в собственную могилу», — отметил Джем Дикмен.

Он обратил внимание на экономическое положение Турции и отсутствие у стран НАТО энергоресурсов. «Энергия находится в нашей географии, у наших соседей», — считает он.

По его мнению, просьба Турции о выходе из НАТО проложит путь к хорошим отношениям с соседями и позволит преодолеть экономические трудности, в которых они находятся.

Vatan не представлена в парламенте Турции, однако активно участвует в политической жизни страны и выступает за тесные отношения Анкары с евразийским пространством и призывает Анкару признать Крым российским.

28 июня стало известно о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению к альянсу.

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