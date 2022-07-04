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Посол России в КНР заявил о необходимости расширения Совбеза ООН

Посол в КНР Денисов заявил, что Россия выступает за расширение состава СБ ООН для его демократизации
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Фото: Global Look Press/Li Muzi
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Необходимо расширить Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его более демократичным, заявил посол России в Китае Андрей Денисов, выступая на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.

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В настоящее время СБ практически превратился в арену, на которой Запад осуществляют пропаганду, отметил дипломат. Эти деструктивные шаги еще больше отдаляют членов Совбеза, делая его работу менее эффективной, добавил он.

«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса», — отметил он.

По мнению Денисова, для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет Безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным.

2 июня Денисов в эфире телеканала «Соловьев Live» оценил вероятность исключения страны из Совбеза. По его мнению, это попытка некую псевдоправовую базу задействовать. Он отметил, что «все нормальные люди понимают, что такой сценарий возможен, только если распустить ООН и заново сделать».

29 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовключения призвал Организацию Объединенных Наций исключить Россию из Совета Безопасности. По его мнению, российскую делегацию необходимо лишить возможности манипулирования ООН и сделать невозможным нахождение Российской Федерации в Совете Безопасности ООН. По его мнению, это единственный логический путь, чтобы Устав ООН работал и его уважали все участники.

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