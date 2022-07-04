Пьяный водитель внедорожника спровоцировал столкновение с фурой в ЕАО

ДТП с участием пьяного водителя произошло на федеральной автотрассе «Амур» в ЕАО. В результате аварии он получил травмы.

Как уточняет ИА EAOMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию региона, в Смидовическом районе житель Владивостока, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника Toyota Vanguard, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Man с автоприцепом.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что столкновение легкового автомобиля и велосипедиста в Рыбинском районе Ярославской области привело к гибели одного человека и травмированию еще шести. Пострадавшие, в том числе три ребенка, госпитализированы.