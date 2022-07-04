Карта спецоперации на Украине 4 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, противник несет значительные потери на всех направлениях. Так, украинское командование потеряло управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны в ЛНР.

Кроме того, за сутки были уничтожены семь пунктов управления в районе Северска ДНР, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске.

В ходе воздушного боя в районе Ясная Поляна ДНР российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО «Ураган».

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на брошенных украинскими боевиками позициях, с которых обстреливался Северодонецк, а его коллега Дмитрий Зименкин показал изнутри территорию разрушенного аэропорта Северодонецка, который должен был стать базой НАТО.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».