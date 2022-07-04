Вице-президента США раскритиковали за смех после слов о бензине

Вице-президент США Камала Харрис подверглась критике после того, как рассмеялась при обсуждении цен на бензин.

2 июля политик выступала перед публикой в Новом Орлеане. Во время дискуссии она услышала реплику о том, что люди начинают искать в интернете способы приготовить бензин в домашних условиях. В ответ Харрис подняла на смех выступавшего и попросила не пытаться это сделать.

Зрителям Fox News, опубликовавшего запись диалога, поведение второго лица страны показалось неуместным.

«Я фермер, и мне больно от нынешних цен на бензин. В это сложно поверить», — написал в комментарии Джон Арнольд.

«Такое чувство, будто мы дети, которых родители оставили дома с жутким дядей Джо и сумасшедшей тетей Камалой», — сказал Черил Батлер.

«Они даже не водят, пока занимают должности, с чего им беспокоиться о том, сколько мы платим? Истинное зло», — добавил Шон Макдугал.

«Невероятно, что мы платим за нее и за таких, как она. Им наплевать», — отметил пользователь Understated.

2 июля президент США Джо Байден разместил в своем официальном Twitter обращение к владельцам заправок с призывом снизить цены на бензин.

С ироничным замечанием по поводу высказывания Байдена выступила 3 июля и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Главе государства следовало бы переадресовать воззвание в соответствии со своими утверждениями о причине роста цен, предложила дипломат в своем Telegram.

30 июня Байден заявил, что американцам придется платить за бензин высокую цену столько, сколько потребуется. В ходе пресс-конференции в столице Испании по завершении саммита НАТО он снова обвинил Россию в росте цен на топливо.

Перед этим, 14 июня, на трибуне 29-го съезда Федерации международных профсоюзов президент США сообщил о наличии простого плана по борьбе с инфляцией и ростом цен на топливо. Первый пункт в нем — «смягчить путинское повышение цен на газ», так как только эта причина, по мнению американского лидера, является основным источником всех экономических проблем страны.