Более 15 т незаконной рыбы обнаружили в цехах в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре сотрудники погрануправления ФСБ по региону совместно с сотрудниками УМВД на территории двух баз обнаружили и изъяли более 15 т немаркированной рыбной продукции.

Рыбу планировали отвезти и продать в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ РФ.

Во время других проверок цехов и рефрижераторов в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске силовики нашли более 10 т замороженной продукции без маркировки. Ее изъяли. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае поймали контрабандистов с черной икрой на 147 млн рублей. Более 680 кг икры рыб осетровых видов выявлены при попытке их доставки в Хабаровск на двух грузовых автомобилях.