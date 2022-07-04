Аграрии в Мелитополе стали экспортировать зерно по упрощенной схеме

Фермеры в Мелитополе начали собирать ячмень и рапс, также в регионе дозревает пшеница. Как передает корреспондент «Известий» Мери Бадунц, аграрии экспортируют зерно по упрощенной схеме.

«Предприниматели регистрируются в Мелитополе как юрлица и после этого попадают официально в законное поле. Связывают с зернотрейдером, который помогает реализовать продукцию. Это касается ячменя и пшеницы», — рассказал глава Акимовской поселковой администрации Максим Зубарев.

Фермеры сбывают продукцию по цене от $150. Раньше предприниматели мирились с тем, что перекупщики устанавливали невыгодные для аграриев цены.

«Если, допустим, фермер не соглашался, то здесь еще действовал криминал, который просто не давал вывозить продукцию с поля. Фермеры были зажаты и вынуждены были продавать продукцию по той цене, которую им укажут», — объяснил Зубарев.

Теперь продажу урожая в Мелитополе вернули в правовое поле. Фермеры вовремя сбывают продукцию и готовят площадки к посевной.

18 июня глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион поможет России в 2022 году получить рекордный урожай зерновых. Он заверил, что Херсонская область всегда давала хорошие урожаи.