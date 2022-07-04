Реклама
Прямой эфир
Мир
На юго-западе Японии жителям рекомендовали эвакуироваться из-за приближающегося тайфуна
Экономика
Аграрии в Мелитополе стали экспортировать зерно по упрощенной схеме
Общество
Свыше 2,61 млн россиян вакцинировались от клещевого энцефалита с начала года
Общество
В РФ могут пересмотреть параметры экономических статей УК
Спорт
Новак Джокович вышел в четвертьфинала Уимблдона
Общество
Средний чек за авиабилеты в Азию на июль-август снизился почти на треть
Армия
В Мариуполе установили памятную доску на месте гибели капитана Палия
Армия
В Харьковской области военнослужащие организовали блокпосты на дорогах
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары 5 июля
Мир
Сенатор Джабаров допустил санкции против Maxar в ответ на съемку Белгорода
Общество
Трехметровую акулу засняли в акватории Владивостока

Аграрии в Мелитополе стали экспортировать зерно по упрощенной схеме

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фермеры в Мелитополе начали собирать ячмень и рапс, также в регионе дозревает пшеница. Как передает корреспондент «Известий» Мери Бадунц, аграрии экспортируют зерно по упрощенной схеме.

«Предприниматели регистрируются в Мелитополе как юрлица и после этого попадают официально в законное поле. Связывают с зернотрейдером, который помогает реализовать продукцию. Это касается ячменя и пшеницы», — рассказал глава Акимовской поселковой администрации Максим Зубарев.

Фермеры сбывают продукцию по цене от $150. Раньше предприниматели мирились с тем, что перекупщики устанавливали невыгодные для аграриев цены.

«Если, допустим, фермер не соглашался, то здесь еще действовал криминал, который просто не давал вывозить продукцию с поля. Фермеры были зажаты и вынуждены были продавать продукцию по той цене, которую им укажут», — объяснил Зубарев.

Теперь продажу урожая в Мелитополе вернули в правовое поле. Фермеры вовремя сбывают продукцию и готовят площадки к посевной.

18 июня глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион поможет России в 2022 году получить рекордный урожай зерновых. Он заверил, что Херсонская область всегда давала хорошие урожаи.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022