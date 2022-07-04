Что случилось в мире за ночь, 4 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 4 июля в России и мире произошли следующие важные события: власти Калининградской области передали в правительство и администрацию РФ варианты ответных мер на действия Литвы, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уход украинских военных из Лисичанска; посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал об обнаружении документов, которые станут на трибунале доказательствами привлечения наемников в украинские военные формирования, в столице Дании произошла стрельба в торговом центре, в результате которой три человека погибли, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила о рассмотрении возможности конфисковать попавшие под санкции российские активы для передачи Украине. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России: Власти Калининградской области представили руководству РФ варианты ответных мер Литве

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о переданных в правительство и администрацию президента РФ предложениях по ответным мерам на запрет транзита грузов через Литву. Он не стал уточнять, какие меры были предложены в качестве ответных, но заверил, что власти региона ожидают исключения из запретов Евросоюза транзита в Калининградскую область.

По его словам, ответить Литве критичными для нее мерами регион сможет всегда. Сейчас это делать преждевременно и обсуждать варианты их применения стоит только при 100-процентной необходимости их введения, отметил Алиханов в беседе с газетой «Ведомости».

Ранее глава региона предупреждал, что действия Литвы могут иметь далекоидущие для ЕС последствия. Он также упоминал в качестве ответной меры возможность денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Новости Донбасса: Зеленский подтвердил уход ВФУ из Лисичанска

Украинский президент Зеленский в видеообращении к нации подтвердил отвод украинских боевиков от Лисичанска. По его словам, командование вооруженных формирований Украины (ВФУ) приняло такое решение ради сбережения жизней боевиков, которые оказались в регионе с явным преимуществом противоположной силы. Он отметил, что тактика и поставки вооружений позволят вернуться и отвоевать позиции.

Ранее украинские националисты были вынуждены покинуть занимаемые в Лисичанске позиции. Как сообщил генштаб страны, в условиях кратного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личного состава продолжение борьбы привело бы к роковым последствиям.

Минобороны РФ также сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». При этом за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных. Большая часть из них — насильно мобилизованные местные жители.

Новости Донбасса: посол ЛНР Мирошник сообщил о документах-доказательствах для трибунала о наемниках в рядах ВФУ

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о найденных в Северодонецке и Лисичанске особых документах. Они свидетельствуют о пребывании в рядах вооруженных формирований Украины иностранных наемников. Эти документы станут доказательствами для трибунала и других заинтересованных организаций, в том числе ООН, добавил посол в беседе с «РИА Новости».

Мирошник уточнил: спецслужбы ЛНР и России выясняют, какие функции выполняли иностранцы в рядах ВФУ. На данный момент точно известно о том, что иностранные инструкторы планировали фортификацию украинских войск в Северодонецке и Лисичанске.

Еще одним свидетелем превращения Украины в центр скопления террористов и наемников стал сирийский посол в Москве Риад Хаддад. Он рассказал, как страны Запада при поддержке со стороны Турции направляют боевиков террористических организаций ИГ и «Джабхат ан-Нусра» (радикальные террористические организации, запрещены в РФ) воевать против мирных народов.

Новости мира: в результате стрельбы в ТЦ Дании три человека погибли

Стрельба в торговом центре Field's на юго-востоке Копенгагена произошла в воскресенье, 3 июля. По данным полиции города, три человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения.

По предварительной версии правоохранителей, стрелок действовал в одиночку. Позднее был задержан 22-летний датчанин. Пользователи Сети рассказали, что у подозреваемого молодого человека была диагностирована шизофрения.

В этой связи Еврокомиссия впервые призвала не распространять в социальных сетях фото и видео инцидента со стрельбой.

Новости мира: Великобритания ищет возможности конфисковать попавшие под санкции российские активы для передачи Украине

Великобритания рассматривает возможность конфисковать попавшие под санкции российские активы, чтобы передать их Украине, написала The Guardian со ссылкой на главу МИД страны Лиз Трасс. На прошлой неделе Трасс заявила о поддержке этой идеи, подтвердив, что ведомство работает над вопросом совместно с МВД и министерством финансов.

Трасс уточнила, что реализация инициативы требует создания специальной законодательной базы. В настоящее время Великобритания может приостановить действие российских активов в соответствии с Законом об экономических преступлениях на 56 дней и продлить приостановку еще на 56 дней.

Она также упомянула, что в Канаде подобные законодательные меры уже действуют. По данным на 1 июля, власти стран Евросоюза заморозили около €14 млрд ($14,6 млрд) активов, которые принадлежат попавшим под санкции против России лицам.

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