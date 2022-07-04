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WP рассказала об озабоченности США по поводу ситуации на Ближнем Востоке

WP сообщила об озабоченности США действиями России и Ирана на Ближнем Востоке
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Фото: TASS/Zuma
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Американские власти рассказали, что вооруженные силы США в последнее время часто сталкиваются с «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана. Об этом 3 июля пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник из Белого дома.

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Газета сообщает, что за первый летний месяц американская сторона фиксировала с российской и иранской сторон случаи, названные в Пентагоне «провокационными, эскалационными» и «небезопасными».

По словам источников издания, центральное командование Вооруженных сил США, «отказавшись представить дополнительные детали в поддержку данных утверждений», рассказало о том, что российские военные самолеты якобы создавали угрозу авиации Штатов. Это делалось при помощи маневров, не предусмотренных механизмом деконфликтинга между государствами.

Газета также упоминает июньский авиаудар в окрестностях военной базы Ат-Танф по лагерю вооруженных формирований, которые поддерживает американская сторона. Сообщается, что Россия уведомила об этом военных США примерно за 35 минут. В результате авиаудара никто из личного состава вооруженных сил США не пострадал, но американские власти видят в подобном поведении российской стороны «попытки укрепить доминирование в регионе».

Ранее, 1 июня, обозреватель журнала Newsweek рассказала о возможных предпосылках противостояния США и России в Сирии. Эксперт напомнила, что хотя присутствующие в Сирии военные силы стран не находятся в открытом конфликте, они действуют в тесном контакте и часто на противоборствующих сторонах.

17 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что Вашингтон обеспокоен действиями России, которые якобы увеличивают риск столкновения с США в Сирии. Так, российские вооруженные силы нанесли авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке Сирийской Арабской Республики, где американские войска обучают местных боевиков. В материале отмечается, что несмотря на отсутствие потерь среди представителей коалиции, напряженность в отношениях между двумя странами по-прежнему остается высокой из-за военной спецоперации.

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