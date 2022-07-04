Реклама
Прямой эфир
Мир
На юго-западе Японии жителям рекомендовали эвакуироваться из-за приближающегося тайфуна
Экономика
Аграрии в Мелитополе стали экспортировать зерно по упрощенной схеме
Общество
Свыше 2,61 млн россиян вакцинировались от клещевого энцефалита с начала года
Общество
В РФ могут пересмотреть параметры экономических статей УК
Спорт
Новак Джокович вышел в четвертьфинала Уимблдона
Общество
Средний чек за авиабилеты в Азию на июль-август снизился почти на треть
Армия
В Мариуполе установили памятную доску на месте гибели капитана Палия
Армия
В Харьковской области военнослужащие организовали блокпосты на дорогах
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары 5 июля
Мир
Сенатор Джабаров допустил санкции против Maxar в ответ на съемку Белгорода
Общество
Трехметровую акулу засняли в акватории Владивостока

Свыше 2,61 млн россиян вакцинировались от клещевого энцефалита с начала года

0
Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 2,61 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 4 июля.

Покусаться на жизнь: сезон активности клещей затянется из-за погоды
С начала года за помощью к медикам уже обратились почти 1,5 тыс. человек

В ведомстве отметили, что в планах привить от клещевого энцефалита свыше 3 млн человек.

«В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 276 тыс. клещей», — отметили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что количество обращений граждан после укусов клещей в медицинские организации не превышает средние показатели. Зарегистрированы единичные случаи заболевания инфекциями, которые передаются клещами.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», из-за активации клещей в большинстве субъектов РФ приступили к акарицидным обработкам, специалисты уже обработали свыше 207 тыс. га территорий.

2 июля инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал журналистам, что с начала года жертвами укусов клещей с летальным исходом стали 17 человек. Он подчеркнул, что при укусе клеща необходимо сразу же обращаться к врачу, сообщает телеканал «360». Также хорошей мерой является прививка от энцефалита.

В июне в Роспотребнадзоре сообщали, что в Москве с начала года прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали почти 40,6 тыс. человек.

В мае прошлого года врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал телеканалу «Звезда», какие заболевания грозят человеку, которого укусил клещ в Московской области.

«В Московской области самое главное — это, конечно, болезнь Лайма. Но также есть гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека — это новые инфекции, которые недавно начали изучаться. И возможен микс инфицирования этими тремя инфекциями, то есть они могут протекать одновременно», — рассказал специалист.

Врач призвал не забывать о клещевом энцефалите. Он напомнил, что присосавшегося клеща обязательно нужно относить на исследование, поскольку важно знать, был ли он инфицирован.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022