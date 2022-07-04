Свыше 2,61 млн россиян вакцинировались от клещевого энцефалита с начала года

Более 2,61 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 4 июля.

В ведомстве отметили, что в планах привить от клещевого энцефалита свыше 3 млн человек.

«В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 276 тыс. клещей», — отметили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что количество обращений граждан после укусов клещей в медицинские организации не превышает средние показатели. Зарегистрированы единичные случаи заболевания инфекциями, которые передаются клещами.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», из-за активации клещей в большинстве субъектов РФ приступили к акарицидным обработкам, специалисты уже обработали свыше 207 тыс. га территорий.

2 июля инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал журналистам, что с начала года жертвами укусов клещей с летальным исходом стали 17 человек. Он подчеркнул, что при укусе клеща необходимо сразу же обращаться к врачу, сообщает телеканал «360». Также хорошей мерой является прививка от энцефалита.

В июне в Роспотребнадзоре сообщали, что в Москве с начала года прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали почти 40,6 тыс. человек.

В мае прошлого года врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал телеканалу «Звезда», какие заболевания грозят человеку, которого укусил клещ в Московской области.

«В Московской области самое главное — это, конечно, болезнь Лайма. Но также есть гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека — это новые инфекции, которые недавно начали изучаться. И возможен микс инфицирования этими тремя инфекциями, то есть они могут протекать одновременно», — рассказал специалист.

Врач призвал не забывать о клещевом энцефалите. Он напомнил, что присосавшегося клеща обязательно нужно относить на исследование, поскольку важно знать, был ли он инфицирован.