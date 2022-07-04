На юго-западе Японии жителям рекомендовали эвакуироваться из-за приближающегося тайфуна

В префектуре Миядзаки на юго-западе Японии местные власти рекомендовали жителям эвакуироваться из-за сильных дождей, вызванных приближающимся тайфуном. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на местные власти 4 июля.

Уведомление получили, как сообщает телеканал, 311 жителей Кусимы, проживающих в 172-х домах. Информация касается как пожилых людей, так и людей с инвалидностью.

Как говорится в публикации, 5 июля тайфун может достигнуть юго-западного острова Кюсю, где располагается префектура Миядзаки. Отмечается, что синоптики предупреждают об оползнях, ливнях, порывистом ветре и образовании штормовых волн. Синоптики ожидают, что тайфун продолжит движение в восточном направлении.

По прогнозам, скорость ветра составит 18 м\с в северном и южном Кюсю, Сикоку и 15 м\с в регионе Тюгоку, а максимальные порывы дойдут до 25 м\с.

Мощное торнадо обрушилось 2 июля на город Чаочжоу провинции Гуандун на юго-востоке Китая. Очевидцы начали снимать происходящее на камеру и выкладывать видео в Сеть.

Ранее, в июне, сообщалось, что 11 человек погибли в результате урагана «Агата» в Мексике. Ураган, сформировавшийся над Тихим океаном, достиг второй из пяти категории по шкале Саффира – Симпсона. После выхода на сушу циклон вызвал ветер в 140–170 км/ч и волны высотой от шести до восьми метров. Дожди и сильный ветер оставили без электричества порядка 70 тыс. человек в штатах Оахака и Веракрус.

Ранее, 20 мая, один человек погиб и более 40 пострадали в результате торнадо в США в северном Мичигане, который пронесся по небольшому городку Гейлорд. Смерч переворачивал транспортные средства, срывал крыши со зданий и валил деревья с линиями электропередачи.