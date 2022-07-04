Киану Ривз согласился сняться в документальном сериале о «Формуле-1»

Голливудский актер Киану Ривз согласился сняться в документальном сериале о гонках «Формула-1». Об этом сообщила газета La Gazzetta dello Sport.

Сериал будет состоять их четырех эпизодов. Шоу посвящено истории ухода Honda из «Формулы-1» в 2008 году и победы команды Braun GP. Несмотря на отсутствие спонсорской поддержки последняя выиграла чемпионат в 2009 году, пишет НСН.

Отмечается, что Киану Ривз уже встретился с главными действующими лицами: чемпионом 2009 года Дженсоном Баттоном, его напарником Рубенсом Баррикелло, экс-президентом «Феррари» Лукой ди Монтедземоло, владельцем «Брауна» Россом Брауном, сообщает «Газета.Ru».

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», в апреле папарацци засняли Киану Ривза у витрины ювелирного магазина в Лос-Анджелесе, чем спровоцировали слухи о скорой свадьбе актера с его возлюбленной, 48-летней художницей и скульптором Александрой Грант.

В марте китайские стриминговые сервиcы удалили фильмы с участием канадского актера Киану Ривза из-за его участия в концерте, организованном некоммерческой организацией, которая была основана Далай-ламой. Среди фильмов, изъятых из китайского интернет-проката стриминговыми платформами Tencent Video и iQiyi, — франшизы «Матрица», «Джон Уик» и «Скорость».