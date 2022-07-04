Die Welt назвала отказ ЕС выделить деньги ударом для Польши

Отказ Евросоюза (ЕС) принять изменения в законодательстве Польши по вопросу судебной системы, которые были нацелены на снятие противоречий между Брюсселем и Варшавой, — неожиданный и «тяжелый» удар для властей Польши. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

13 июня в Польше был принят закон, который ликвидирует дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой ранее Еврокомиссия оштрафовала республику на €1 млн в день.

В материале отмечается, что в ответ на запрос депутата Европарламента вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова назвала принятый Польшей закон несоответствующим позиции Евросоюза. Она отметила, что если закон не будет пересмотрен, то Польше «не заплатят денег».

«Это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», — пишут авторы статьи.

Сообщается, что после визита в Польшу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен казалось, что республика все же получит выплату в размере €35 млрд из «ковидного» фонда ЕС. Авторы объясняют, что необходимость транша для страны обусловлена напряженной экономической ситуацией из-за высокой инфляции (13,9%) и потоком украинских беженцев, количество которых оценивается в 4 млн. Тем не менее, Брюссель решил не удерживать средства для Польши, ставшей «законодателем европейской политики» в отношении Киева.

В материале отмечается, что ведущие эксперты предупредили Еврокомиссию о косметическом характере изменений в новом законе, призванных лишь обойти спорные моменты между ЕК и Варшавой.

Издание пишет со ссылкой на мнение эксперта по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуба Ярачевски, что Еврокомиссия «разделилась» по вопросу о Польше — если фон дер Ляйен стремится к сделке с Варшавой, то некоторые влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении страной всех выдвинутых условий.

7 октября 2021 года суд Европейского союза (CJEU) потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. По мнению Еврокомиссии, деятельность палаты может угрожать их независимости и беспристрастности. 21 октября глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Польша может покинуть Евросоюз на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете права ЕС над национальным.

Конституционный суд Польши не счел обязательным для исполнения это решение Суда ЕС. Вследствие этого суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей. 27 октября 2021 года Польша назвала штраф ЕС узурпацией.

В свою очередь Еврокомиссия пообещала защищать приоритет норм Евросоюза. Позднее под давлением ЕК и угроз отказать Польше в выплате средств из европейских фондов было принято решение изменить закон и ликвидировать дисциплинарную палату.