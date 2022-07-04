Губернатор Подмосковья поздравил работников ГИБДД с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале 3 июля поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.

«Служба у вас не из легких: в любую погоду на посту, днем и ночью — всё для безопасности тех, кто на дороге, кого дома ждут семьи. И фронт работ увеличивается», — написал губернатор.

По его словам, в Подмосковье снижается аварийность и смертность на дорогах, и в этом большая заслуга сотрудников ГИБДД, честно и добросовестно выполняющих свою работу, отмечает РИАМО.

Как сообщает телеканал «360», в региональном ведомстве работают 5,5 тыс. человек. Воробьев поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за их труд и пожелал реже сталкиваться с опасными ситуациями.

Ранее в этот день начальник столичного управления ГИБДД Александр Быков рассказал агентству городских новостей «Москва», что за последние три года парк служебного транспорта столичной Госавтоинспекции обновился более чем на две трети. По его словам, он вполне достаточный, чтобы достойно справляться с поставленными задачами.