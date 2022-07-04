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Сенатор Джабаров допустил санкции в ответ на обстрел Белгорода ВФУ

Сенатор Джабаров допустил санкции против Maxar, чей спутник GeoEye1 вел съемку Белгорода
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Фото: Maxar
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Россия может ввести санкции против американской компании Maxar в случае подтверждения информации об использовании ее спутника для съемки Белгорода перед обстрелом со стороны Вооруженных формирований Украины, заявил в понедельник, 4 июля, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

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«При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции», — сказал сенатор «РИА Новости».

Накануне, 3 июля, стало известно, что коммерческий спутник GeoEye-1 американской компании Maxar осуществлял съемку над Белгородом всего за три дня до того, как Украина нанесла ракетный удар по городу.

В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские средства ПВО предотвратили удар со стороны Украины по жилым кварталам Белгорода и Курска.

Киев произвел преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет военных объектов. Все три ракеты были уничтожены в воздухе.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех погибших при ночном обстреле Белгорода со стороны Украины. Также, по словам губернатора, пострадали четыре человека, среди которых ребенок. Кроме того, стало известно, что пять частных домов полностью разрушены, не менее 39 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, у которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

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