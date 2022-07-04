В Харьковской области военнослужащие организовали блокпосты на дорогах

Для обеспечения безопасности прохода воинских подразделений и организации правопорядка в населенных пунктах Харьковской области военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) и военной полиции Западного военного округа оборудовали блокпосты и организовали пропускной режим. На наиболее опасных участках дорог развернуты опорные пункты. Кадры работы ВАИ 4 июля представило Минобороны.

Военные полицейские круглосуточно находятся на боевом дежурстве, осуществляют проверку гражданского населения и автомобилей для исключения проникновения на подконтрольную российским войскам территорию диверсионно-разведывательных групп украинских националистов и националистических формирований, которые под видом мирных жителей с использованием гражданских автомобилей могут совершать нападение на граждан, желающих покинуть населенные пункты по гуманитарным коридорам или самостоятельно.

Одна из задач, которая стоит перед военными инспекторами — сопровождение колонн с гуманитарной помощью, которые идут в освобожденные города, села и хутора Украины. По разбитым дорогам, под взорванными мостами, иногда — просто по бездорожью. Инспекторы ВАИ всегда находятся впереди грузовиков с гумпомощью.

«ВАИ совместно с военной полицией осуществляет безопасность дорожного движения на дорогах общего пользования, контролирует транспорт военный и гражданский. В данной сложившейся ситуации бывают часто случаи мародерства: присвоение себе чужого транспорта. В таких ситуациях мы выявляем данный факт нарушения, автомобили помещаем на специализированную стоянку и по возможности возвращаем их истинным владельцам транспортных средств», — рассказывает инспектор ВАИ Игорь.

Для соблюдения скоростного режима перед российским блокпостом были установлены искусственные препятствия и бетонные блоки.

«Работаем круглые сутки. Дежурство несем. Проверяем машины, досматриваем на наличие запрещенных веществ, оружия. Гражданские машины — основной приоритет. Если номера гражданские, проверяем их также на законность, что водитель является реально собственником данного транспортного средства. Если машина в угоне, согласно списку, либо с какими-то нарушениями, останавливаем, доставляем машину сотрудникам ВАИ вместе в военную комендатуру. Там проводится дальнейшее разбирательство. Ночью любые транспортные средства досматриваются, в дневное время сотрудники ВАИ занимаются своими машинами, а мы занимаемся гражданскими машинами в основном», — рассказал старший поста ВАИ Антон.

Военная полиция тщательно досматривает автомобили и их грузы. Прежде всего — ищут запрещенные вещества или незаконно ввозимое оружие.

2 июля Военные ВС РФ доставили в Харьковскую область очередной груз с гуманитарной помощью. Помощь поступает жителям Харьковской области со всей России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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