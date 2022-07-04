Военкор «Известий» показал бывший базой ВФУ аэропорт Северодонецка

Военные эксперты признают, что освобождение Лисичанска — это успех, сопоставимый по военной и политической значимости с победой в Мариуполе. В Киеве уход Вооруженных формирований Украины (ВФУ) подтвердили, но с намеком, будто это тактический ход. О Северодонецке, который был освобожден неделю назад, говорилось подобное, хотя боевики бежали оттуда, оставляя не только форму, оружие и документы, но и свидетельства работы иностранных наемников. Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин побывал на территории разрушенного аэропорта города, который должен был стать базой НАТО.

«Аэропорт Северодонецка встречает полностью разрушенным терминалом. Здесь базировалась засекреченная военная часть минобороны Украины. На табличках номер «А0536». Громадные планы были. Сюда приезжали президенты Украины и Порошенко, и Зеленский. И может быть, что их планы, к счастью, не сбылись. Потому что одним из них был план построить здесь военную базу, которая могла напрямую угрожать России. Здесь всего 100 км до границы», — рассказал журналист.

Аэропорт должен был стать частью базы НАТО. Но успел принять лишь подразделения ВФУ. Были в аэропорту и огневые точки, откуда били в сторону Северодонецка и Рубежного. Внутри помещений видно, что уходили в спешке. Бросили даже форму и документы.

«Это — бюллетени Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), замешанной в шпионаже в пользу Киева. Сам факт работы на нацистов, впрочем, отрицают, мол, нет на Украине радикалов. Но вот один лишь штрих. Если на стеночку посмотреть увидим две зиг-руны «СС». Нацисты здесь были культурные. В этом же помещении находим несколько пюпитров с таким вот списком музыкантов оркестра, а главное их репертуаром. Один из них — «Бравые морпехи» Карла Кинга — марш из репертуара НАТО», — добавил военкор.

Побитая техника, брошенные боеприпасы, разрушенные дома. В этом районе украинские военные базировались. Здесь у них были расположения, здесь был штаб. В нем остались образцы иностранного оружия. Боец с позывным Пахарь показывает подземное укрытие ВФУ, которое уже успели очистить от растяжек и мин. Внутри — тесная землянка, нары с матрасами. На столе — коробка из-под планшета. Украинские военные бежали, бросив свои позиции.

«Организовали огневые точки даже на кладбище, ничего святого у людей нет», — заметил боец с позывным Просвет.

Основной тактикой боевичков ВФУ в последние дни на рубежах ЛНР стал спешный побег. Боевики ежедневно оставляют поселки и города, не успевая забрать оружие, боеприпасы и технику, которые у них и так в дефиците, и подчистить за собой улики.

4 июля посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что свидетельствующие о присутствии иностранцев в рядах вооруженных формирований Украины документы, которые были найдены в Северодонецке и Лисичанске, станут доказательствами на будущем трибунале. Спецслужбы ЛНР и России выясняют, какие функции выполняли иностранцы в рядах ВФУ.

3 июня пресс-служба Минобороны России сообщила о полном освобождении ЛНР. Последней точкой, остававшейся под контролем боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».