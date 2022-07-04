Найденные в ЛНР документы об иностранных наемниках станут доказательством на трибунале

Свидетельствующие о присутствии иностранцев в рядах вооруженных формирований Украины (ВФУ) документы, которые были найдены в Северодонецке и Лисичанске, будут доказательствами на будущем трибунале. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Найденные документы однозначно будут доказательствами. Доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН, доказательствами для всевозможных международных разбирательств», — передает слова Мирошника «РИА Новости».

Он также сообщил, что сейчас спецслужбы ЛНР и России выясняют, какие функции выполняли иностранцы в рядах ВФУ, но подчеркнул, что на данный момент точно известно о том, что иностранные инструкторы планировали фортификацию украинских войск в Северодонецке и Лисичанске, а также ставили задачи подразделениям.

«Их участие здесь, к сожалению, непосредственное. И обвинения будут в адрес Запада, подкрепленные этими данными, которые сейчас собираются на территориях, которые уже освобождены», — пояснил диппредставитель.

28 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что под Лисичанском были задержаны более 10 иностранных наемников. Известно, что они принимали участие в боях в Рубежном и Северодонецке.

3 июня пресс-служба Минобороны России сообщила о полном освобождении ЛНР. Последней точкой, остававшейся под контролем боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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