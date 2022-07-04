Белый дом упрекнул Безоса в поддержке корыстных корпораций

Реплика основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса по поводу призыва американского президента Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин обратила на себя внимание администрации Белого дома. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер ответила в микроблоге на слова бизнесмена упреком.

«За последний месяц цены на нефть упали примерно на $15, но цены на заправках почти не изменились. Это не «базовая динамика рынка». Это рынок, который подводит американского потребителя. Но, думаю, неудивительно, что вы считаете, будто нефтяные и газовые компании используют влияние на рынок ради получения рекордных прибылей за счет американского народа. Это же то, как должна работать наша экономика», — написала она 3 июля в Twitter Белого дома.

В комментариях несколько пользователей разместили одобряющие картинки и реплики «Она с этим справилась».

Ранее Безос написал в Twitter, что требование Байдена говорит либо о заблуждении президента США, либо о «глубоком непонимании базовой динамики рынка».

Глава Белого дома 2 июля разместил в официальном Twitter президента США обращение к владельцам заправок с призывом снизить цены на бензин.

С ироничным замечанием по поводу высказывания Байдена выступила 3 июля и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Президенту США следовало бы переадресовать воззвание в соответствии со своими утверждениями о причине роста цен, предложила дипломат в своем Telegram.

30 июня Байден заявил, что американцам придется платить за бензин высокую цену столько, сколько потребуется. В ходе пресс-конференции в столице Испании по завершении саммита НАТО он снова обвинил Россию в росте цен на топливо.

Перед этим, 14 июня, на трибуне 29-го съезда Федерации международных профсоюзов президент США сообщил о наличии простого плана по борьбе с инфляцией и ростом цен на топливо. Первый пункт в нем — «смягчить путинское повышение цен на газ», так как только эта причина, по мнению американского лидера, является основным источником всех экономических проблем страны.