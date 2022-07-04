Футболисты Эджуке и Сигурдссон приостановили действие контрактов с ЦСКА

Нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили действие своих контрактов с футбольным клубом ЦСКА до 30 июня 2023 года. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба команды.

Игроки сделали это в одностороннем порядке, воспользовавшись поправкой ФИФА.

В клубе отметили, что сожалеют о решении футболистов, которое было принято вопреки усилиям руководства армейцев и контрактным обязательствам, сообщает «Спорт-Экспресс». В ЦСКА добавили, что планируют обращаться в судебные инстанции в связи с решением ФИФА, пишет сайт kp.ru.

24-летний нигерийский нападающий Эджуке выступает за армейцев с 2020 года. В составе команды он провел 65 матчей, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. 23-летний исландский полузащитник Сигурдссон играет за ЦСКА с 2018 года, прошлый сезон он провел в аренде в итальянской «Венеции», уточняет RT. За клуб игрок провел 87 матчей, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.

7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие контрактов до 30 июня 2022 года. 21 июня организация разрешила футболистам приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года.

Российский футбольный союз (РФС) выразил несогласие с данным решением.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации вокруг Украины.