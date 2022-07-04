Посол рассказал о превращении Украины в центр скопления террористов и наемников

Страны Запада при поддержке со стороны Турции направляют боевиков «Исламского государства» (ИГ — запрещенная в РФ международная террористическая организация) на Украину. Об этом в понедельник, 4 июля, рассказал сирийский посол в Москве Риад Хаддад.

«Мы не удивлены тем, что США, Запад и Турция переправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций ИГ и «Джабхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ. — Ред.), так как эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов. Таким образом они превращают Украину в центр скопления террористов и наемников, не осознавая негативных последствий, которые такая политика повлечет за собой для безопасности в мире», — отметил дипломат в беседе с ТАСС.

В мае руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов сообщал, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников боевиков террористической организации «Исламское государство».

В СВР установили, что американская база «Эт-Танф» в Сирии превратилась в террористический «хаб», где готовят лояльных США боевиков для переброски на Украину.

28 февраля заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что спецслужбы США могут при необходимости перебросить боевиков радикальных организаций на территорию Украины. Он подчеркнул, что использование наемников является «отработанной практикой» США.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

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