Реклама
Прямой эфир
Общество
Средний чек за авиабилеты в Азию на июль-август снизился почти на треть
Армия
В Мариуполе установили памятную доску на месте гибели капитана Палия
Армия
В Харьковской области военнослужащие организовали блокпосты на дорогах
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары 5 июля
Мир
Сенатор Джабаров допустил санкции против Maxar в ответ на съемку Белгорода
Общество
Трехметровую акулу засняли в акватории Владивостока
Экономика
В СБП тестируют прием платежей касанием смартфонов покупателя и продавца
Мир
Найденные в ЛНР документы об иностранных наемниках станут доказательством на трибунале
Спорт
Футболисты Эджуке и Сигурдссон приостановили действие контрактов с ЦСКА
Мир
Белый дом упрекнул Безоса в поддержке корыстных корпораций
Общество
Власти Калининграда передали в кабмин варианты ответа на действия Литвы

Новак Джокович вышел в четвертьфинала Уимблдона

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл голландца Тима ван Рейтховена в матче четвертого круга Уимблдонского теннисного турнира, о чем стало известно в понедельник, 4 июля.

Не приснится небо Лондона: россиян оставили без Уимблдона
Наши лучшие теннисисты во главе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым пропустят самый престижный ТБШ

«Никогда раньше с ним (Тимом ван Рейтховеном. — Ред.) не встречался, и он своего рода новое лицо в туре. Я знал, что это будет нелегко с такой подачей, большим талантом, отличным ударом, мощным форхендом, он может принести много проблем. Мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к его темпу», — цитирует победителя «Спорт-Экспресс».

Встреча закончилась счетом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2. По времени матч продолжался 2 часа 37 минут. В мировом рейтинге Джокович занимает третью строчку, ван Рейтховен – 104-ю.

Как отмечается, действующий чемпион Уимблдона Джокович выигрывал Уимблдон шесть раз и 13-й раз выходил в четвертьфинала, победная серия на этом же турнире у него составляла 25 матчей.

В четвертьфинале он встретится с 13-й ракеткой мира Янником Синнером из Италии. Сам турнир проходит в Великобритании и завершится 10 июля.

В этом году российские теннисисты не смогли участвовать в турнире из-за запрета организаторов международного Уимблдонского турнира. С критикой подобного решения выступил 1 мая испанский теннисист Рафаэль Надаль, назвав его неправильным и несправедливым.

20 апреля Новак Джокович осудил данное решение, назвав его сумасшедшим. Он подчеркнул, что, когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам. Кроме того, Джокович заявил, что в теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию, а спортсмены играют на основе рейтинга, а не национальности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022