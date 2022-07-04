Новак Джокович вышел в четвертьфинала Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл голландца Тима ван Рейтховена в матче четвертого круга Уимблдонского теннисного турнира, о чем стало известно в понедельник, 4 июля.

«Никогда раньше с ним (Тимом ван Рейтховеном. — Ред.) не встречался, и он своего рода новое лицо в туре. Я знал, что это будет нелегко с такой подачей, большим талантом, отличным ударом, мощным форхендом, он может принести много проблем. Мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к его темпу», — цитирует победителя «Спорт-Экспресс».

Встреча закончилась счетом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2. По времени матч продолжался 2 часа 37 минут. В мировом рейтинге Джокович занимает третью строчку, ван Рейтховен – 104-ю.

Как отмечается, действующий чемпион Уимблдона Джокович выигрывал Уимблдон шесть раз и 13-й раз выходил в четвертьфинала, победная серия на этом же турнире у него составляла 25 матчей.

В четвертьфинале он встретится с 13-й ракеткой мира Янником Синнером из Италии. Сам турнир проходит в Великобритании и завершится 10 июля.

В этом году российские теннисисты не смогли участвовать в турнире из-за запрета организаторов международного Уимблдонского турнира. С критикой подобного решения выступил 1 мая испанский теннисист Рафаэль Надаль, назвав его неправильным и несправедливым.

20 апреля Новак Джокович осудил данное решение, назвав его сумасшедшим. Он подчеркнул, что, когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам. Кроме того, Джокович заявил, что в теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию, а спортсмены играют на основе рейтинга, а не национальности.