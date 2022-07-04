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Эксперты рассказали об улучшении двусторонних отношений Южной Кореи и Японии

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Фото: REUTERS/KYODO
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Вступивший 10 мая в должность нового президента Республики Кореи консерватор Юн Сок Ёль, не раз критиковавший своего предшественника-демократа за излишнюю политизацию отношений с Японией, дал понять, что при нем всё будет по-другому. Он назвал улучшение отношений с Японией наряду с укреплением альянса с США одним из своих важнейших приоритетов.

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Несколько лет назад на фоне омрачающих отношения исторических обид и территориальных споров Токио и Сеул прекратили совместные военные учения с США. А в 2019 году Южная Корея чуть было не вышла из соглашения об обмене разведданными с японской стороной, остановив процесс исключительно под давлением американцев.

Показательным шагом на пути улучшения диалога между странами стало решение о запуске 4 июля под эгидой МИД РК специального совета для решения вопроса о компенсациях южнокорейским жертвам принудительного труда, который практиковался во временя колониального господства Японии. Главной мерой, обсуждаемой сейчас в Сеуле, может стать создание фонда в размере 30 млрд вон ($23 млн). При чем деньги для фонда предлагается взять от местных компаний, в прошлом получившим от Японии гранты и займы. Финансовое участие японских компаний будет добровольным.

Одним из ключевых мотивов Сеула в стремлении примириться с соседом является желание укрепить американо-южнокорейский альянс, сказала «Известиям» директор Института Японии при Австралийском национальном университете Лорен Ричардсон.

«Новая южнокорейская администрация обеспокоена тем, что ее оставляют в стороне от стратегических событий в регионе. США и Япония остаются ключевыми участниками Индо-Тихоокеанской стратегии, и президент Южной Кореи понимает: чтобы быть частью геополитических событий в Индо-Тихоокеанском регионе, ему придется улучшить отношения с Японией», — пояснила Ричардсон.

Что касается Японии, то ее власти готовы говорить с Южной Кореей об улаживании напряженных отношений, но любое долгосрочное решение их тлеющих политических споров будет нелегким.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Азиатские титры: что толкает Южную Корею к решению спора с Японией»

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