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Гидрометцентр предрек некомфортную погоду в ряде регионов России

Вильфанд предупредил о некомфортной погоде в регионах РФ из-за ливней и «опасного солнца»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал некомфортную погоду в ряде российских регионов из-за ливней и «опасного солнца».

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В беседе с ТАСС в понедельник, 4 июля, специалист рассказал, что в ближайшие дни ливни ожидаются в Архангельской, Иркутской, Новгородской, Ленинградской и Псковской областях, в Приморском и Забайкальском краях, а также в Бурятии.

Вильфанд уточнил, что в Архангельской области ожидается дождь с грозой, скорость ветра составит 15-20 м/с. Аналогичная ситуация будет в Иркутской области — сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с. В Бурятии пройдет ливневый дождь с грозой, в Забайкальском крае также ожидается град.

Кроме того, на юге России, в Белгородской и Воронежской областях прогнозируется «опасное солнце» с высоким ультрафиолетовым излучением. Индекс излучения будет достигать 6-8 единиц — это означает, что в полуденные часы стоит избегать солнца, надевать головные уборы и использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты.

Помимо этого, жара ожидается в Хабаровском крае, в Якутии, Амурской области. В Якутии температура воздуха превысит норму на 7-8 градусов. По данным Гидрометцентра, в Якутии в ближайшие три дня температура воздуха будет достигать отметки в +30…+34 градуса.

3 июля главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что температура воздуха в Москве в июле превысит климатическую норму примерно на 1–1,5 градуса. Осадков же, согласно прогнозу, ожидается меньше нормы, пишет сайт kp.ru. Норма составляет около 86-90 мм, но в июле они не превысят 60 мм, отмечает телеканал «Звезда». По словам метеоролога, со вторника, 5 июля, в столице начнутся небольшие кратковременные дожди, которые будут носить локальный характер, пишет НСН.

Накануне Макарова рассказала, что вода в реках Московской области прогрелась до +24 градусов, сообщает телеканал «360». В Московской области 212 пляжей. В этом году по поручению губернатора Андрея Воробьева новый белый песок привезли на 104 пляжа. Глава региона подчеркнул, что песок должен соответствовать стандартам.

Также в этот день в столичной мэрии сообщили, что в ближайшие дни в столице сохранится жаркая погода. Ожидается, что температура будет достигать +30...+32 градуса. Вместе с тем со второй половины недели ожидается небольшое похолодание, но, по мнению метеорологов, температура всё равно окажется выше нормы. В ночь на 4 июля термометры покажут от +15…+17 градусов, днем ожидается +32 градуса без осадков. Похожая погода прогнозируется во вторник, 5 июля, пишет RT.

Как сообщает РИАМО, в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности до 12:00 вторника, 5 июля.

Аналогичное предупреждение действует в Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.

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