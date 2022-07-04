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Трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП под Ярославлем

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Фото: ГИД ЯРОСЛАВЛЯ
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Столкновение легкового автомобиля и велосипедиста в Рыбинском районе Ярославской области привело к гибели одного человека и травмированию еще шести, сообщили 3 июля в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Пострадавшие, в том числе три ребенка, госпитализированы. По нашим данным, двое несовершеннолетних — в состоянии средней степени тяжести.

Предварительные сведения регионального МВД свидетельствуют о том, что водителю автомобиля Chevrolet Niva стало плохо за рулем. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия, а также медики.

Днем 3 июля два человека погибли в массовом ДТП с мотоциклом в Подмосковье. По данным источника «Известий», шесть автомобилей и мотоцикл столкнулись на трассе М7 «Волга-1».

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