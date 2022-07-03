МЧС проведет проверку по факту возгорания в высотке Capital Towers в центре Москвы
Московские пожарные проводят проверку по факту возгорания в одном из высотных зданий комплекса Capital Towers. Об этом спасатели сообщили в своем Telegram-канале 3 июля.
«Пожар произошел в здании по адресу: Краснопресненская набережная, к. вл. 14, стр. 1кБ (1-й Красногвардейский проезд, д. 11). По предварительной информации, загорелись строительные леса на площади 1 кв. м», — сообщили в ведомстве.
В МЧС также рассказали, что огонь удалось ликвидировать до приезда спасателей. Пострадавших нет.
Вечером 3 июля на 55-м этаже одной из башен строящегося рядом с деловым центром «Москва-Сити» комплекса Capital Towers в центре Москвы произошел пожар. Позднее стало известно, что возгорание уже удалось потушить.