При стрельбе в ТЦ Копенгагена были убиты несколько человек
В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене были убиты несколько человек, еще несколько получили ранения. Об этом датская полиция сообщила в Twitter в воскресенье, 3 июля.
«Есть несколько раненых и несколько убитых», — рассказал глава столичной полиции Серен Томассен.
Сообщается, что стрелок, по предварительной версии, действовал в одиночку. Посетители в панике покинули торговый центр.
Ранее стало известно, что в торговом центре Field's на юго-востоке Копенгагена произошла стрельба. Очевидцы опубликовали кадры с места событий в соцсетях.
Датская полиция также сообщила, что один человек, предположительно связанный со стрельбой, задержан. Информация о его личности не разглашается.