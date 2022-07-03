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Военкор «Известий» показал сбитую украинскую ракету в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Системы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету в центре Донецка. Об этом 3 июля сообщил военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Душа замерла, честное слово. Мы сидели на кухне, чай пили, штукатурка посыпалась», — рассказала местная жительница.

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

Тем не менее дончане уже привыкли к постоянным обстрелам.

«Удивляет, что очень буднично упала ракета. Нет толпы зевак, пара прохожих прошли, сфотографировали и прошли дальше. Нет паники. Очередная ракета, очередной день в Донецке», — описал военкор ситуацию в городе.

О том, что украинские националисты открыли огонь по Донецку, Трушнин сообщил ранее в этот день. Он поделился кадрами с места.

В то же время об утреннем обстреле Донецка рассказал мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в Куйбышевском районе зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома.

Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции вооруженных сил Украины под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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