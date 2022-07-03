Гонку «Формулы-1» в Великобритании приостановили из-за массовой аварии

Гонку Гран-при Великобритании «Формулы-1» приостановили красными флагами из-за аварии.

На первом круге в первом повороте столкнулись сразу пять пилотов: Алекс Албон («Уильямс»), Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури»), Джордж Расселл («Мерседес») и Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»).

Болид последнего несколько раз перевернулся и ударился об отбойники.

Китайского пилота извлекли из болида и на носилках перенесли в машину скорой помощи, а затем отправили на обследование в медцентр. Команда «Альфа Ромео» сообщила, что гонщик находится в сознании и может двигаться.

Кроме того, как сообщили в аккаунте «Формулы-1» в Twitter, пилот «Уильямс» Албон также отправлен в медицинский центр для прохождения обследования.

Потом гонка продолжилась. Победителем Гран-при «Формулы-1» стал пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс.

В 2021 году сообщалось, что гонку Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» остановили красными флагами из-за аварии. На 10-м круге пилот команды «Хаас» немец Мик Шумахер въехал в ограждение трассы.