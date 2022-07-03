В ГД заявили о последствиях «подлого удара» по Белгороду для Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется ответить за «подлый удар по Белгороду». Об этом 3 июля написал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода и беспилотники Ту-143 «Рейс» в сторону Курска. Как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО предотвратили удары.

Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков четыре человека погибли, еще четверо получили ранения.

Кроме того, пять частных домов полностью разрушены, не менее 39 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, в которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если провокации на территории РФ продолжатся.

В то же время «РИА Новости» сообщило, что коммерческий спутник GeoEye-1 американской компании Maxar осуществлял съемку над Белгородом всего за три дня до того, как Украина нанесла ракетный удар по городу. Съемка велась со спутника 30 июня. До этого другие спутники США, Worldview-2 и Worldview-3, фотографировали территорию Белгородской области 27, 22 и 20 июня.

Ранее, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия не проводит военных операций на территории РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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