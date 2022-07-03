Иностранца задержали за убийство семьи в Москве 27 лет назад

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России смогли выйти на след проживающего в Белоруссии 50-летнего гражданина Грузии и доказать его причастность к убийству семьи из Москвы. Об этом сообщила 3 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление было совершено 27 лет назад, однако установить личность убийцы удалось спустя столько времени благодаря вещественным доказательствам и образцам биологических следов с места преступления.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД России в 2022 году вышли на след предполагаемого злоумышленника — гражданина Грузии 1972 года рождения», — рассказала Волк журналистам.

Убийство случилось в июле 1995 года в столице РФ в квартире на Первомайской улице. Полиция обнаружила там тела зарубленных топором троих человек — пожилой женщины, а также мужчины и его 7-летней дочери, которые снимали у пенсионерки комнату. Из квартиры пропали 8 млн рублей.

Сейчас преступник заключен под стражу, а следователи продолжают изучать подробности данного уголовного дела.

Также в воскресенье стало известно, что подозреваемого в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна задержали в Москве. По данным «Известий», им оказался мужчина 1998 года рождения. Задержание произошло по факту преступления, произошедшего 2 июня на Комсомольском проспекте.