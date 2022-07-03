Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЛНР назвал выход войск на границы республики новым Днем победы
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде выпустило предупреждение из-за нападения акул
Мир
В Киеве обиделись на France-Presse за сообщение об окружении Лисичанска
Мир
Захарова заявила о сведении к нулю возможности работы посольства РФ в Софии
Мир
Мелитопольский автотракторный завод возобновил экспорт запчастей в РФ
Мир
Президент Чехии назвал утопией отказ ЕС от ископаемого топлива
Мир
В «лисичанском котле» полностью заблокирована украинская группировка войск
Мир
В Кремле заявили о необходимости Киева согласиться на условия России
Экономика
В Японии заявили о механизме снижения стоимости российской нефти вдвое
Мир
В Британии заявили о «неизбежности» установления контроля РФ над ДНР и ЛНР
Спорт
Россиянин Непомнящий досрочно выиграл шахматный турнир претендентов
Сюжет:

Источник в таможне турецкого порта подтвердил задержание судна из РФ

0
Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Источник в таможне порта Турции подтвердил, что там действительно задержано российское судно, сухогруз сейчас стоит в порту Карасу. Как сообщает 3 июля «РИА Новости», конкретных решений по нему пока не принято.

Про довольствие и безопасность: РФ и Турция обсудили механизмы вывоза зерна с Украины
Можно ли рассчитывать на их успех и на возобновление переговоров Москвы и Киева

Также известно, разбирательство по задержанному судну России начато, однако на данный момент ситуация пока неясная.

«Судно здесь, но никакой ясности и конкретных решений не принято. Был запрос, ведется расследование. Это всё, что я вам сейчас могу сказать», — заявил агентству пожелавший остаться неизвестным источник.

Согласно данным сайта по отслеживанию движения судов Marine Traffic, судно «Жибек Жолы» действительно стоит на якоре у порта Карасу.

Ранее в воскресенье посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. Боднар добавил, что судьба российского судна будет решена на совещании следователей 4 июля.

1 июля Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска. Утверждалось, что на борту находится около 4,5 тыс. т украинского зерна.

В июне работа порта Бердянска, заминированного украинскими боевиками, была восстановлена. Из гавани отправились первые суда с зерном.

23 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отверг обвинения Украины касательно того, что Анкара приобретала у России «украденное» зерно. Дипломат отметил, что любой человек за небольшие деньги может купить приложение по отслеживанию судов. До этого, 17 июня, посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил турецкие власти за готовность содействовать в поиске решений по восстановлению транспортировки продовольствия по Черному морю.

26 июня пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара надеется на проведение четырехсторонней встречи с представителями Украины, РФ и ООН по вопросу экспорта зерна. Он пояснил, что темой обсуждения сторон станет механизм поставок, над планом которых уже идет работа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022