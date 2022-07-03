Источник в таможне турецкого порта подтвердил задержание судна из РФ

Источник в таможне порта Турции подтвердил, что там действительно задержано российское судно, сухогруз сейчас стоит в порту Карасу. Как сообщает 3 июля «РИА Новости», конкретных решений по нему пока не принято.

Также известно, разбирательство по задержанному судну России начато, однако на данный момент ситуация пока неясная.

«Судно здесь, но никакой ясности и конкретных решений не принято. Был запрос, ведется расследование. Это всё, что я вам сейчас могу сказать», — заявил агентству пожелавший остаться неизвестным источник.

Согласно данным сайта по отслеживанию движения судов Marine Traffic, судно «Жибек Жолы» действительно стоит на якоре у порта Карасу.

Ранее в воскресенье посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. Боднар добавил, что судьба российского судна будет решена на совещании следователей 4 июля.

1 июля Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска. Утверждалось, что на борту находится около 4,5 тыс. т украинского зерна.

В июне работа порта Бердянска, заминированного украинскими боевиками, была восстановлена. Из гавани отправились первые суда с зерном.

23 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отверг обвинения Украины касательно того, что Анкара приобретала у России «украденное» зерно. Дипломат отметил, что любой человек за небольшие деньги может купить приложение по отслеживанию судов. До этого, 17 июня, посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил турецкие власти за готовность содействовать в поиске решений по восстановлению транспортировки продовольствия по Черному морю.

26 июня пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара надеется на проведение четырехсторонней встречи с представителями Украины, РФ и ООН по вопросу экспорта зерна. Он пояснил, что темой обсуждения сторон станет механизм поставок, над планом которых уже идет работа.