Три новые зоны отдыха благоустроят в Томске

Волонтеры обустроят три новые зоны отдыха на территории Томска. Работы будут выполнены в 2022 году в рамках проекта «Берега Ушайки».

Благоустройством займутся активисты движения «Общий дом». Ранее они планировали обустроить зоны в районе улицы Обруб, около моста на улице Красноармейской и в конце улицы Льва Толстого. Об этом сообщает РИА «Томск». Кроме того, волонтеры намерены обновить существующую зону отдыха у ТРЦ «Изумрудный город».

Развитием дизайн-концепции территорий занимался Центр развития городской среды. По словам лидера движения «Общий дом» Артема Рутмана, уже найдены инвесторы для проекта «Берега Ушайки».

Ранее сообщалось, что в Верхнекетском районе Томской области благоустроят новый сквер Памяти раскулаченных. Центр памяти спецпереселенцев выиграл на эти цели президентский грант в размере 500 тыс. рублей.