Три человека насмерть отравились угарным газом в Татарстане

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пожилых супругов и их сына в Татарстане. По предварительным данным, они надышались угарным газом.

Трагедия произошла в селе Каргали в Чистопольском районе. 3 июля в одном из домов на улице Советской обнаружены тела 81-летнего мужчины, его 83-летней супруги и их 50-летнего сына. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства об обеспечении безопасности при использовании внутридомового газового оборудования.

В начале июня в Подольске (Московская область) газом отравилась семья из четырех человек. Двое погибли, еще двое были доставлены в больницу. При осмотре места происшествия установлено, что еще в апреле жильцам было внесено предписание отключить газ до устранения нарушений, однако они были категорически против.