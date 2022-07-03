Украинские националисты обстреляли Донецк

Украинские националисты открыли огонь по Донецку. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин с места событий.

Он поделился кадрами с места. На них слышен грохот взрывов.

Ранее в этот день украинские силовики обстреляли Куйбышевский район Донецка, боеприпасы попали в многоквартирные дома.

1 июля омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что за весь период украинской агрессии в ДНР погибли 7972 человека, в том числе 111 детей. Кроме того, отмечается, что в период с 24 июня по 30 июня в ДНР погиб 61 человек, ранены 249 человек.

25 июня мирная жительница Донецка погибла в результате обстрела Петровского района города украинскими войсками. За день до этого стало известно, что получивший тяжелые ранения при обстреле этого же района ребенок скончался в больнице.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».