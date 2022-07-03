Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЛНР назвал выход войск на границы республики новым Днем победы
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде выпустило предупреждение из-за нападения акул
Мир
В Киеве обиделись на France-Presse за сообщение об окружении Лисичанска
Мир
Захарова заявила о сведении к нулю возможности работы посольства РФ в Софии
Мир
Мелитопольский автотракторный завод возобновил экспорт запчастей в РФ
Мир
Президент Чехии назвал утопией отказ ЕС от ископаемого топлива
Мир
В «лисичанском котле» полностью заблокирована украинская группировка войск
Мир
В Кремле заявили о необходимости Киева согласиться на условия России
Экономика
В Японии заявили о механизме снижения стоимости российской нефти вдвое
Мир
В Британии заявили о «неизбежности» установления контроля РФ над ДНР и ЛНР
Спорт
Россиянин Непомнящий досрочно выиграл шахматный турнир претендентов

Захарова: власти Болгарии свели к минимуму работу дипмиссии РФ в Софии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Болгарии своими действиями практически исключили возможность и свели к нулю возможность какого-либо функционирования российской дипмиссии в стране. Об этом 3 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ни да ни нет: НАТО захотело разместить контингент в Болгарии
В Софии к этому отнеслись неоднозначно

«Возможность не просто «нормального», слово «нормальное» мы не употребляем уже давно, к сожалению, а вообще какого-либо функционирования диппредставительства, оно ведь должно как-то функционировать», — заявила Захарова в интервью программе «Воскресный вечер» на канале «Россия 1».

Представитель МИДа добавила, что болгарская сторона буквально выгнала огромное количество именно технических российских сотрудников, нанеся тем самым удар по части, которая делает невозможным технологическое обеспечение работы посольства.

«То есть если не все дипломаты были объявлены нежелательными лицами, то технический персонал практически весь», — добавила она.

Накануне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал россиян бойкотировать болгарские курорты после решения Софии о высылке 70 сотрудников посольства России.

1 июля замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что ответственность за радикальные последствия, среди которых возможное закрытие посольства России в Болгарии, лежит полностью на Софии.

В свою очередь посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова 30 июня сообщила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.

28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД РФ заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022