Захарова: власти Болгарии свели к минимуму работу дипмиссии РФ в Софии

Власти Болгарии своими действиями практически исключили возможность и свели к нулю возможность какого-либо функционирования российской дипмиссии в стране. Об этом 3 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Возможность не просто «нормального», слово «нормальное» мы не употребляем уже давно, к сожалению, а вообще какого-либо функционирования диппредставительства, оно ведь должно как-то функционировать», — заявила Захарова в интервью программе «Воскресный вечер» на канале «Россия 1».

Представитель МИДа добавила, что болгарская сторона буквально выгнала огромное количество именно технических российских сотрудников, нанеся тем самым удар по части, которая делает невозможным технологическое обеспечение работы посольства.

«То есть если не все дипломаты были объявлены нежелательными лицами, то технический персонал практически весь», — добавила она.

Накануне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал россиян бойкотировать болгарские курорты после решения Софии о высылке 70 сотрудников посольства России.

1 июля замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что ответственность за радикальные последствия, среди которых возможное закрытие посольства России в Болгарии, лежит полностью на Софии.

В свою очередь посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова 30 июня сообщила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.

28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД РФ заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.