Военкор «Известий» показал работу РСЗО в Авдеевке

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в воскресенье, 3 июля, показал работу реактивной системы залпового огня (РСЗО) в Авдеевке.

«Цель сегодняшней атаки — расположение ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в Авдеевке. Координаты получены буквально несколько часов назад. Выставляем цель, орудие уже в поле заряжено, бойцы работают», — рассказал он

Затем корреспондент показал, как из РСЗО выпускают снаряды.

Днем ранее Сафиулин рассказал о позициях вооруженных украинских формирований в Авдеевке. Он пояснил, что украинские военные расположились вокруг Авдеевского коксохимического завода. Также один из бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал, что боевики обычно прячутся в подвалах жилых домов или на нижних этажах многоэтажек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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