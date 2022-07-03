Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЛНР назвал выход войск на границы республики новым Днем победы
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде выпустило предупреждение из-за нападения акул
Мир
В Киеве обиделись на France-Presse за сообщение об окружении Лисичанска
Мир
Захарова заявила о сведении к нулю возможности работы посольства РФ в Софии
Мир
Мелитопольский автотракторный завод возобновил экспорт запчастей в РФ
Армия
Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики
Мир
В «лисичанском котле» полностью заблокирована украинская группировка войск
Мир
В Кремле заявили о необходимости Киева согласиться на условия России
Экономика
В Японии заявили о механизме снижения стоимости российской нефти вдвое
Мир
В Британии заявили о «неизбежности» установления контроля РФ над ДНР и ЛНР
Мир
Песков указал на нехватку внутреннего суверенитета у лидеров ЕС
Сюжет:

Губернатор Белгородской области Гладков подтвердил гибель четырех человек при обстреле

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При обстреле Белгорода в ночь на 3 июля погибли четыре человека, трое из которых — граждане Украины. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

«По погибшим, по информации, которая есть у меня на сегодняшний момент, — четыре человека погибло: один из них гражданин РФ, трое — граждане Украине. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории РФ, и это верх цинизма, которого достигла Украина в своих действиях», — заявил он 3 июля в видеообращении в своем Telegram-канале.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода и беспилотники Ту-143 «Рейс» в сторону Курска. Как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО предотвратили удары. Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде.

Кроме того, пять частных домов полностью разрушены, не менее 39 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, в которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

Ранее, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия не проводит военных операций на территории РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022