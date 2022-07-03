Губернатор Белгородской области Гладков подтвердил гибель четырех человек при обстреле

При обстреле Белгорода в ночь на 3 июля погибли четыре человека, трое из которых — граждане Украины. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По погибшим, по информации, которая есть у меня на сегодняшний момент, — четыре человека погибло: один из них гражданин РФ, трое — граждане Украине. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории РФ, и это верх цинизма, которого достигла Украина в своих действиях», — заявил он 3 июля в видеообращении в своем Telegram-канале.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода и беспилотники Ту-143 «Рейс» в сторону Курска. Как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО предотвратили удары. Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде.

Кроме того, пять частных домов полностью разрушены, не менее 39 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, в которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

Ранее, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия не проводит военных операций на территории РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».