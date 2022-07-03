В Сочи спасли унесенного волной в море ребенка

В Сочи ребенка на надувном круге унесло за линию волнолома в море. Кадры спасения публикует группа во «ВКонтакте» «ЧП Сочи».

По словам очевидцев, отец с ребенком играли возле берега, в какой-то момент плавающего на круге малыша начало уносить течением в открытое море.



На крик ребенка отреагировал спасатель. Ему вместе отцом удалось достать ребенка из воды, родители и ребенок отделались испугом.

12 июня двоих малолетних детей унесло в открытое море на надувном матрасе в Крыму. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности». Позже стало известно, что тела детей были обнаружены. Предварительно, они оказались в воде из-за того, что матрас перевернуло волной.