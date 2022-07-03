В Британии заявили о «неизбежности» установления контроля РФ над ДНР и ЛНР

Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат 3 июля заявил, что российские силы «практически неизбежно» займут Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

«Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут, и никто не может заставить их уйти», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Даннат также допустил, что после этого спецоперация России приостановится, могут начаться «содержательные переговоры».

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Шойгу уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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