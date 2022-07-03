Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЛНР назвал выход войск на границы республики новым Днем победы
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде выпустило предупреждение из-за нападения акул
Мир
В Киеве обиделись на France-Presse за сообщение об окружении Лисичанска
Мир
Захарова заявила о сведении к нулю возможности работы посольства РФ в Софии
Мир
Мелитопольский автотракторный завод возобновил экспорт запчастей в РФ
Армия
Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики
Мир
В «лисичанском котле» полностью заблокирована украинская группировка войск
Мир
В Кремле заявили о необходимости Киева согласиться на условия России
Экономика
В Японии заявили о механизме снижения стоимости российской нефти вдвое
Мир
В Британии заявили о «неизбежности» установления контроля РФ над ДНР и ЛНР
Мир
Песков указал на нехватку внутреннего суверенитета у лидеров ЕС
Сюжет:

В Британии заявили о «неизбежности» установления контроля РФ над ДНР и ЛНР

Экс-глава британского генштаба Даннат: российские силы «практически неизбежно» займут ДНР и ЛНР
0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат 3 июля заявил, что российские силы «практически неизбежно» займут Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

«Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут, и никто не может заставить их уйти», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Даннат также допустил, что после этого спецоперация России приостановится, могут начаться «содержательные переговоры».

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Шойгу уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022