Представитель МИД Захарова: при продолжении провокаций киевскому режиму не поздоровится

Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к ответной реакции подобного рода, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится. <...> Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, цель киевского режима заключается в ударах неуправляемым вооружением по жилым кварталам городов, а инцидент в Белгороде — далеко не первый случай.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода и беспилотники Ту-143 «Рейс» в сторону Курска. Как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО предотвратили удары.

Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при ночном обстреле четыре человека погибли, еще четверо получили ранения.

Кроме того, пять частных домов полностью разрушены, не менее 39 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, у которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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