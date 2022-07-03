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Песков указал на нехватку внутреннего суверенитета у лидеров ЕС

Песков указал на нехватку внутреннего суверенитета у лидеров ЕС

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Фото: Global Look Press/Paul Chiasson
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Европейские лидеры могут иметь разные точки зрения на последние события в мире, однако зачастую у них не хватает сил и внутреннего суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами. Об этом 3 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Европейские лидеры, они же все все-таки имеют за своими плечами свои страны, со своими интересами. И у них действительно могут быть разные точки зрения. Мы это очень хорошо фиксируем. Но также мы фиксируем, что, к сожалению, у них чаще всего не хватает сил и внутреннего такого суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами», — сказал он в опубликованном 3 июля интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, иногда европейским лидерам «приходиться плестись даже в ущерб себе в фарватере вот этого мейнстрима коллективного Запада».

«И они наносят себе ущерб. Они наносят ущерб тем людям, которые их избирают», — добавил представитель Кремля.

Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин заявил об окончательной утрате Евросоюзом (ЕС) политического суверенитета. По его мнению, там «бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу». Нынешняя обстановка в Европе приведет к всплеску популизма и радикализма, отметил глава государства.

До этого, 19 мая, в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в Европе не видно политиков, способных принимать самостоятельные решения. Она считает, что европейским странам следовало бы совершить «свой разворот над Атлантикой» и избавиться от американской зависимости. Кроме того, Матвиенко усомнилась в самостоятельности решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и назвала стратегию ЕС по отказу от российских энергоресурсов налогом в фонд доминирования США.

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