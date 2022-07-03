Премьер Словакии заявил о планах поставить Украине истребители и танки

Словакия может поставить на Украину истребители МиГ-29, а также танки. Об этом 3 июля сообщило Чешское ТВ со ссылкой на словацкого премьера Эдуарда Хегера.

«Хегер высоко оценил готовность Чехии временно помочь его стране в охране ее воздушного пространства. Одновременно он сообщил, что не исключено, что Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине, а также, возможно, и танки», — говорится в сообщении, которое передает «Газета.Ru».

О том, что Словакия может передать Украине истребители МиГ-29, сообщалось еще в апреле. Тогда репортер Foreign Policy Джек Детч уточнил, что США не выразили протеста против передачи словацких истребителей, поставки которых ранее были заблокированы.

Тогда же стало известно, что Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Zuzana. Отмечалось, что комплекты Zuzana представляют собой модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную в том числе по стандартам НАТО. Этими системами пользуются Грузия, Польша и Чехия.

Также сообщалось, что Украине была передана единственная противоракетная система С-300, принадлежащая Словакии.

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