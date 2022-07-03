Появились кадры переправы бойцов ВС России и ЛНР через Северский Донец

Военный корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат запечатлел, как военные Вооруженных сил (ВС) РФ и Луганской Народной Республики (ЛНР) переправляются малыми группами на лодках для закрепления на Привольнянском рубеже.

Видео было снято за несколько дней до штурма поселка Приволье, которое удалось освободить как раз благодаря точечным переправам. Бойцы переходили через реку Северский Донец.

«Уже после этого, когда бойцы закрепятся, можно будет приступать к форсированию реки тяжелой техники», — отметил журналист.

Как рассказал военный с позывным Вулкан, перед бойцами стояла задача обнаружить огневые точки противника, чтобы основные силы прошли через реку без потерь и как можно быстрее.

«Мы наступаем быстрыми темпами, со всех направлений. Они не успевают отходить, они иногда не успевают даже сориентироваться, куда бежать и как бежать. Они обстреливают подходы к реке, подступы к ней. Но в этот момент мы пробираемся вперед и вперед», — рассказал он.

1 июля подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами освободили населенные пункты Приволье и Шипиловка. Отмечалось, что противник понес крупные потери в живой силе и технике.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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