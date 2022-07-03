В Германии госминистр по делам культуры Клаудиа Рот выступила против бойкота русской культуры.

Культура РФ стремится к сохранению свободы, заявила чиновница в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine в субботу, 2 июля.

«Существует много неопределенности относительно того, как относиться к русской культуре. Я считаю, что бойкот — это совершенно неправильно, потому что зачастую русские люди искусства пытаются сохранить остатки свободы. Это великая русская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов», — высказалась Рот.

Он также отметила, что не допустит отмены русской культуры.

Министр культуры России Ольга Любимова в интервью «Известиям» 16 июня указала на невозможность «культуры отмены», которая в настоящий момент активно форсируется на Западе.

Ранее, 6 июня, посол США в Москве Джон Салливан признал невозможность «отмены» русской культуры. Так, по его словам, переписать историю, не читать книги Льва Толстого, не исполнять произведения Петра Чайковского просто нельзя.

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Антироссийские настроения в Европе возросли на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследуют две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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