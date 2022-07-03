Два человека пропали без вести после обстрела Белгорода со стороны Украины. Об этом 3 июля сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

«В результате действий украинских силовиков погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок, четыре мирных жителя ранены, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство по факту обстрела.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода и беспилотники Ту-143 «Рейс» в сторону Курска. Как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО предотвратили удары.

Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков четыре человека погибли, еще четверо получили ранения.

Кроме того, пять частных домов полностью разрушены, не менее 39 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, в которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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