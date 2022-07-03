ВС РФ водрузили на администрацию Белогоровки в ЛНР знамя победы

Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) российской армии благодаря успешным наступательным действиям овладели населенным пунктом Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) и водрузили на здание администрации знамя победы. Об этом 3 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

При этом отмечено, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают наступательные действия в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса.

Ранее в воскресенье глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что выход сил Луганской Народной Республики на административные границы стал новым Днем великой победы.

Тогда же об освобождении ЛНР президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

2 июля также сообщалось, что на здание администрации села Старая Збурьевка в Херсонской области установили российский флаг. Глава администрации Старой Збурьевки пообещала продолжить работу по восстановлению мирной жизни села и призвала односельчан объединиться.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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