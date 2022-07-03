Глава ЛНР назвал выход войск на границы республики новым Днем победы

Выход сил Луганской Народной Республики (ЛНР) на административные границы стал новым Днем великой победы. Об этом 3 июля заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня, 3 июля, великий день, который навсегда войдет красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет. <...> Я искренне поздравляю всех нас с эти новым Днем великой победы! Этот праздник, как и в далеком 1945 году, тоже со слезами на глазах — бои были тяжелыми и кровопролитными. И победа снова за нами, так будет всегда!» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день об освобождении ЛНР президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Также стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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