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Роспотребнадзор заявил об эффективности профилактических мер против оспы обезьян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Принятые Роспотребнадзором меры профилактики оспы обезьян существенно снижают риски ее появления в России. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба ведомства.

«В России много грызунов, которые переносят оспоподобные вирусы»
Академик РАН Сергей Нетесов — о том, доберется ли оспа обезьян до России и как избежать заражения

«Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян», — говорится в сообщении.

В мае Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян, уточнили в ведомстве.

Кроме того, в российские регионы направлены детальные рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий, добавили в Роспотребнадзоре.

Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что риск появления оспы обезьян в Европейском регионе, включая Россию, считается высоким.

30 июня вирусолог, академик РАН, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Нетесов заявил в интервью «Известиям», что Россия не застрахована от вспышки оспы обезьян. Чтобы предотвратить ее, нужно тестировать тех, кто прибыл из Западной Африки и других регионов распространения вируса, контактировал с больными людьми.

25 июня комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения. Двумя днями ранее ВОЗ объявила оспу обезьян пандемией.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и в других странах.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

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