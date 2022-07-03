Глава Минобороны Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о том, что Луганская Народная Республика (ЛНР) полностью освобождена. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба Минобороны.

Шойгу пояснил, что в ходе боевых действий Вооруженными силами Российской Федерации вместе с подразделениями Народной милиции ЛНР удалось установить полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Более крупные из них — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Площадь освобожденных за последние сутки территорий в общей сложности — 182 кв. км, подчеркнули в оборонном российском ведомстве.

Ранее в воскресенье Минобороны России отметило, что группировка войск Украины полностью заблокирована в «лисичанском котле». Кроме того, появилась информация о сдаче в плен за двое суток 38 военнослужащих ВСУ, большая часть из которых — насильно мобилизованные местные жители.

Ранее военкор «Известий» Ярослав Богат сообщил об установлении красного знамени местными жителями в центре Лисичанска. Оно привезено солдатами 2-го армейского корпуса.

Лисичанск — последний город Луганской Народной Республики, который был занят военнослужащими Украины. 2 июля жители города собрались на улице для встречи союзных войск.

РФ продолжает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путиным было объявлено 24 февраля. Основными целями военнослужащих РФ являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность России, ее народа, подчеркнули в Кремле.

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